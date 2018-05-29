Требуют обеспечить явку. Депутаты ждут отчета экс-главы санитарного полигона

Обеспечить явку бывшего начальника Бишкекского санитарного полигона Болота Асаналиева или предоставить официальное распоряжение об увольнении потребовали депутаты БГК.

Напомним, сегодня на сесии БГК стало известно, что чиновник утром подал заявление об увольнении. Депутаты планировали заслушать его доклад по вопросу улучшения системы управления твердыми бытовыми отходами в Бишкеке.

«Предлагаем перенести обсуждение вопроса на завтра и обеспечить явку бывшего главы санитарного полигона или предъявить официальный документ об увольнении», — отметили депутаты.

Депутат от фракции «Онугуу-Прогресс» Сейдахмат Исмаилов подчеркнул, что Болот Асаналиев два года занимался проектом, и будет лучше, если он сам придет и отчитается.

Сегодня депутаты городского кенеша рассмотрели только два вопроса из девяти. Отчет о работе социального блока снят с повестки в связи с увольнением вице-мэра Айгуль Рыскуловой.

Завтра сессия городского кенеша продолжится.