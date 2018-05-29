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Общество

Сразу два руководителя столичных муниципальных предприятий решили уволиться

Сразу два руководителя муниципальных предприятий написали заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом стало известно на сессии Бишкекского городского кенеша.

Директор санитарного полигона Болот Асаналиев сегодня должен был отчитываться о работе, но на сессию не пришел. Депутаты планировали рассмотреть реализацию постановлений БГК «Об одобрении привлечения грантовых и кредитных средств на улучшение системы управления ТБО в Бишкеке» и «О даче согласия на создание структурного подразделения мэрии Бишкека» в части сбора тарифа на вывоз ТБО и его расщепление между МП «Бишкекский санитарный полигон» и МП «Тазалык». 

Председатель БГК Алмаз Кененбаев отметил, что ему заявление не поступало.

«Как только доходит дело до отчета, руководитель пишет заявление», — отметил депутат от фракции «Онугуу-Прогресс» Сейдахмат Исмаилов.

Ранее стало известно, что заявление написал руководитель МП «Бишкекгорлифт» Виктор Попов. Он пришел на сессию с отчетом.

«Пишут заявление, но приказа об освобождении нет. Соответственно, прошу принимать жесткие меры», — заявил депутат от фракции «Республика — Ата Журт» Асылбек Кадралиев.

Депутаты отметили, что это неуважение к городскому кенешу.

Утром стало известно, что по собственному желанию уволилась вице-мэр Айгуль Рыскулова. Из-за этого депутаты не смогли заслушать отчет о работе социального блока.
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