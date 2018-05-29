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Общество

Назначены заместители председателей Нацстаткома и Соцфонда

Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение о назначении Николая Чуйкова первым заместителем председателя Национального статистического комитета. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

Николай Чуйков родился 26 декабря 1980 года в поселке Быстровка Чуйской области. Окончил Кыргызско-Российский Славянский университет по специальности «экономист-математик». С 2011 года работал в аппарате правительства. До назначения возглавлял отдел экономики и инвестиций аппарата правительства.

Другим распоряжением Азамат Оросбаев назначен заместителем председателя Национального статистического комитета.

Азамат Оросбаев родился 16 июня 1976 года в городе Фрунзе. Образование высшее.

C августа 2016 года он первый заместитель председателя Нацстаткома.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев назначил Эсена Нурдинова заместителем председателя Социального фонда.

Эсен Нурдинов родился 25 августа 1975 года в Ошской области. Окончил Университет «Дастан» (юридический факультет), КНУ имени Ж.Баласагына (финансы и кредит).

В Соцфонде с 2003-го. До назначения руководил Ленинским районным управлением Социального фонда.
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