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Общество

В бюджет Кыргызстана возместили девять миллиардов сомов по делам о коррупции

В 2017 году в бюджет Кыргызстана возместили ущерб по уголовным делам о коррупции в размере девяти миллиардов сомов. Об этом на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту заявил генеральный прокурор Откурбек Джамшитов.

Главный наздорный орган в 2017 году возбудил 704 уголовных дела по статье «Коррупция».

«Также удалось вернуть образовательным учреждениям 629 гектаров земли, которые незаконно приватизировали», — сообщил генпрокурор.

В 2017 году по решению судов закрыли 159 сайтов экстремистского и террористического направления.
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