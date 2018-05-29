Вопросов еще много. Сапара Исакова вновь вызвали на допрос

Бывшего премьер-министра Сапара Исакова вновь вызвали на допрос. Об этом ИА «24.kg» сообщил он сам.
Сапар Исаков должен прибыть на допрос к следователю ГКНБ сегодня к 14.00. Бывшего премьера вызвали на допрос в ГКНБ уже в четвертый раз. Сам Сапар Исаков отметил, что отвечает на вопросы следователей в качестве свидетеля по уголовному делу по модернизации Бишкекской ТЭЦ.
По этому громкому уголовному делу уже арестованы семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли, в том числе экс-глава Энергохолдинга Айбек Калиев, бывший генеральный директор ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Всем семерым официально предъявлены обвинения в коррупции.