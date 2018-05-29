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Общество

Новую систему управления в Центре экстренной медицины установят в 2019 году

Автоматизированную систему управления Центра экстренной медицины могут установить к концу 2019 года. Об этом ИА «24.kg» рассказал заведующий реанимационной службой ССМП Егор Борисов.

«Тендер на приобретение объявили, деньги выделили. Вскрыть предложения планируют в середине июня. Потом необходимо время на выбор победителя и заключение контрактов. Минимум 9 месяцев уйдет на разработку программы — написание кода. По нашим подсчетам, на установку автоматизированной системы надо примерно полтора года», — рассказал он.

Автоматизация позволит сократить время обработки заявок от жителей, отслеживать и контролировать работу бригады на вызовах, хранить такую информацию. Появится расширенная система отчетов и статистики, возможность интеграции в систему «смарт-город».

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«Сейчас вызов поступает диспетчеру, он выясняет, что случилось, адрес, перенаправляет вызов на компьютер старшего диспетчера. Задача последнего — определить, какую бригаду отправить. Затем вызов поступает в диспетчерскую (если бригада на станции) или на рацию бригаде. Система кажется сложной, но это единственно возможная классическая система», — разъяснил в своем телеграмм-канале Егор Борисов.

При внедрении новой системы при вызове на карте у диспетчера определится место, откуда поступил звонок. Остается только уточнить пути подъезда, номер квартиры и так далее. Когда вызов оформлен, система сама определит, какую бригаду целесообразнее отправить, основываясь на ее профиле, местоположении в городе, загруженности и категории вызова.

Система отправит вызов на мобильное устройство врача и точку вызова на навигатор водителя.

Кроме того, на машины реанимационной службы планируется установить камеры с онлайн-трансляцией в центральную диспетчерскую, чтобы наблюдать за обстановкой на месте различных происшествий.
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