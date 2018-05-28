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Общество

Минтранс: На объездной дороге начали ямочный ремонт

На объездной дороге, от села Романовка до Бишкека, ведут ямочный ремонт. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорог.

Напомним, ГУОБДД предложило водителям объезжать село Романовка. Объехать можно через села Кун-Туу, Шалта, Селекционное и выехать в верхней части Бишкека. Однако весной многие автолюбители жаловались, что дорожное полотно в плохом состоянии.

«На этом участке ведется ямочный ремонт дороги. Это традиционное ежегодное мероприятие. Автолюбители могут не переживать. Проезд по объездной дороге будет нормальным», — заверили в Министерстве транспорта и дорог.
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