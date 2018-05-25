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Общество

Мухаммедкалый Абылгазиев поручил решить вопросы с очередями на КПП «Достук»

Фото аппарата правительства КР

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел рабочее совещание по обсуждению ситуации на контрольно-пропускных пунктах страны. Об этом сообщила пресс-служба аппарата правительства КР.

По ее данным, глава правительства отметил, что в последнее время со стороны общественности поступают многочисленные жалобы на большие очереди на пропускных пунктах, в частности, на участке кыргызско-узбекской государственной границы на КПП «Достук-автодорожный» в Кара-Суйском районе Ошской области.

По словам премьер-министра, необходимо создать максимально комфортные условия для граждан страны и иностранных гостей при прохождении через пропускные пункты.

Председатель Государственной пограничной службы КР Уларбек Шаршеев сообщил, что очереди на КПП «Достук» связаны с большим числом желающих пересечь кыргызско-узбекскую границу: при пропускной возможности в 8 тысяч людей в сутки проходит порядка 12 тысяч. Он добавил, что поток людей увеличивается в связи с перемещением товаров в дни оптовой торговли на рынках Кыргызстана — во вторник и в субботу.

Глава правительства поручил в оперативном порядке увеличить личный состав КПП «Достук-автодорожный» и решить необходимые вопросы с финансированием.

Поручено начать модернизацию КПП «Акжол-автодорожный» осенью 2018 года.
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