На кыргызско-узбекской границе вновь большие очереди

На КПП «Достук» на границе с Узбекистаном снова очереди. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook Авланбек Джумабаев.

В Государственной пограничной службе заявляли, что на КПП «Достук» откроют еще 16 кабин паспортного контроля.

«Идут монтажные работы. Ранее провели ряд мероприятий для увеличения пропускной способности КПП и оснащения его современным оборудованием. В пункте пропуска установили дополнительные кабины пограничного контроля. Сейчас их 13: 6 на въезд в Кыргызстан и 7 на выезд», — сообщила руководитель пресс-службы ГПС Гульмира Борубаева.

По ее словам, на КПП установили разграничение движения для лиц, следующих через государственную границу с грузом и без. Увеличили численность личного состава, произвели ротацию военнослужащих. Это позволило почти вдвое увеличить пропускную способность.

«Образование очередей на КПП циклично. Мы наблюдаем увеличение числа людей в дни базаров. Сейчас интенсивно развивается торговля. Но с началом месяца Рамазан пассажиропоток снизился», — отметила она.

В сентябре 2017 года Узбекистан снял ограничения на пересечение границы с Кыргызстаном. После этого пассажиропоток в обе страны резко увеличился.