В Бишкеке для проезда открыли улицу Айни, но работы еще не закончены

С 24 мая открыли для проезда автотранспорта отрезок улицы Айни — от проспекта Айтматова до Псковской улицы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

В ходе реконструкции на участке в 1,4 километра заменили дорожное полотно и установили бордюры. «Дорожное полотно двуслойное, верхний слой пятикомпонентный, с повышенным содержанием щебня и полимерными добавками, что обеспечивает покрытию большую прочность и увеличивает предположительный срок его службы с 5 до 10 лет», — отметили в мэрии.

Дорожные работы начали 23 марта в рамках проекта «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкека».

Вчера читатель написал на WhatsApp ИА «24.kg», что работы на улице Айни выполнили некачественно.

Мэрия отметила, что работы еще не закончены. «Например, будут устанавливать бордюры вдоль съездов с дороги», — сообщили ИА «24.kg» в мэрии.