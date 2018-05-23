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Общество

И снова забастовка. Митингуют строители дороги Талас — Тараз — Суусамыр

Рабочие, которые строят дорогу Талас — Тараз — Суусамыр, забастовали. Об этом журналистам сообщили представители ОсОО «Кыргыз жол курулуш», которое и ведет работы.

По данным рабочих, им не платят зарплату четвертый месяц. Бастуют они неделю.

Заместитель директора ОсОО «Кыргыз жол курулуш» Болотбек Сейдакматов рассказал, что работу бросили около 50 человек, которые строили тротуар.

Основным подрядчиком по проекту выступает компания «Чакыр йапы Санайи ве Тижарет». Однако ее представители недоступны для комментариев.

Третью фазу строительства дороги Талас — Тараз — Суусамыр должны были завершить в августе 2017 года. Позже ввод дороги в эксплуатацию перенесли на июнь 2018 года. В сентябре 2017-го рабочие, задействованные в проекте, уже бастовали из-за задержек зарплаты.
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