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Общество

В ГРС закончились бланки для справок о гражданстве несовершеннолетних

В ГРС закончились бланки для справок о гражданстве несовершеннолетних. Об этом в социальной сети Facebook сообщил Александр Казанцев.

«Просто закончились, а новые не заказали. И нет их уже довольно долго. Из-за этого нет возможности вывезти ребенка даже в Казахстан. Нужно только в срочном порядке делать загранпаспорт. Вместо бумажки за 300 сомов, придется платить несколько тысяч», — написал он.

В Государственной регистрационной службе признали, что из-за затянувшихся тендеров не осталось бланков. «Несколько раз не могли провести тендер. На днях должно состояться вскрытие новых заявок», — пояснили ИА «24.kg» в пресс-службе ГРС.

В ГРС отметили, что это будет последняя закупка бланков вкладышей о гражданстве. Государственная регистрационная служба намерена перейти на заграничные паспорта.

Министерство юстиции КР разработало проект постановления «О принятии мер по исключению из оборота вкладышей к свидетельству о рождении детей, не достигших 16-летнего возраста». Вкладыши должны были отменить с 1 января 2018 года, но поправки так и не приняли. ГРС надеется завершить запланированное к январю 2019 года.
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