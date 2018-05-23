В ГРС закончились бланки для справок о гражданстве несовершеннолетних. Об этом в социальной сети Facebook сообщил Александр Казанцев.

«Просто закончились, а новые не заказали. И нет их уже довольно долго. Из-за этого нет возможности вывезти ребенка даже в Казахстан. Нужно только в срочном порядке делать загранпаспорт. Вместо бумажки за 300 сомов, придется платить несколько тысяч», — написал он.

В Государственной регистрационной службе признали, что из-за затянувшихся тендеров не осталось бланков. «Несколько раз не могли провести тендер. На днях должно состояться вскрытие новых заявок», — пояснили ИА «24.kg» в пресс-службе ГРС.

В ГРС отметили, что это будет последняя закупка бланков вкладышей о гражданстве. Государственная регистрационная служба намерена перейти на заграничные паспорта.