Несовершеннолетние кыргызстанцы будут выезжать из страны по загранпаспорту

Министерство юстиции КР разработало проект постановления «О принятии мер по исключению из оборота вкладышей к свидетельству о рождении детей, не достигших 16-летнего возраста».

Юристы предлагают, чтобы документами, дающими право на выезд и въезд в Кыргызстан и удостоверяющими личность гражданина, были общегражданский, дипломатический, служебный паспорта и свидетельство на возвращение.

В настоящее время несовершеннолетним выдаются вкладыши к свидетельству о рождении. Они не содержат защитных элементов, в связи с чем имеется большая вероятность их подделки.

Государственной регистрационной службе рекомендуется прекратить выдачу вкладышей к свидетельству о рождении с 1 января 2018 года, а вместо них для пересечения границы будут выдаваться общегражданские паспорта. Документы могут выдаваться с рождения.