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Общество

Используя статус? Чиновница Счетной палаты вызвала санавиацию для родственницы

Чиновница Счетной палаты вызвала санавиацию для своей родственницы. Об этом в социальной сети Facebook написала врач-реаниматолог Нурзат Жумалиева.

«Ездила по линии санавиации в Кочкорскую территориальную больницу. Угадайте, нуждалась ли реально пациентка в реаниматологе или она просто родственница чиновника? Скоро фамилию опубликую того, кто, пользуясь служебным положением, использует санавиацию с врачами для своих родных. Причем врачей дергают, когда они после работы дома отдыхают. И без оплаты труда причем. Восемь часов, потраченных ради утехи самолюбия одной чиновницы из Счетной палаты. До слез обидно. Сколько можно нас использовать по пустякам? Ведь в это время, может, кто-то нуждался в нас. Может, чей- то ребенок или мать... Почему простому народу из-за чиновников не хватает машин санавиации?» написала она.

После публикации поста многие поддержали медика. Однако автор удалила свою страницу по неизвестным пока причинам.
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