Обратный отсчет в деле Текебаева. В Генпрокуратуре приняли заявление адвокатов

Заявление о пересмотре уголовного дела лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева направлено в Генеральную прокуратуру. Об этом ИА «24.kg» сообщили адвокаты политика.

Таалайгуль Токтакунова опубликовала заявление, в котором указаны все нестыковки уголовного дела. В частности, что кабинет № 306 в Доме правительства в 2010 году занимал не Омурбек Текебаев, а первый заместитель председателя временного правительства Алмазбек Атамбаев.

Кроме того, в показаниях основного свидетеля обвинения гражданина России Леонида Маевского фигурировала дата — 12 июня. Омурбек Текебаев в это время был в Норвегии. Потом на суде озвучили, что переговоры прошли 13 мая 2010 года.

У адвокатов есть сомнения, что Леонид Маевский вообще был в это время в Кыргызстане. В отеле «Хаятт» зарегистрирован Леонид Борисович Маевский, а переговоры состоялись якобы с Леонидом Станиславовичем Маевским.

Дуйшенкул Чотонов, будучи министром чрезвычайных ситуаций, не мог выступать посредником и организатором переговоров, так как он вылетел в Ош. У адвокатов имеются все подтверждающие документы.

В Генпрокуратуре заявление адвокатов Омурбека Текебаева приняли.