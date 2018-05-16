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Общество

Мигранты в России начали строить первое кыргызское село

В России появилось первое кыргызское село — Ала-Тоо-1. Об этом ИА «24.kg» сообщила заместитель руководителя компании «Ала-Тоо-1» Гульмира Казыбекова.
 
Село находится в 120 километрах от Москвы, неподалеку от станции Пахомово.
 
«Земля относится к Тульской области, но расположена ближе к Москве, всего лишь час езды от столицы. В Ала-Тоо-1 проданы все 600 участков, примерно 40 человек уже поселились. Есть свет, но газ проведут после того, как построим половину села. Здесь поблизости есть заводы, фабрики. Так что наши соотечественники могут устроиться на работу и отдать детей в детский сад.  Участок можно купить и по паспорту КР», — рассказала Гульмира Казыбекова.
По ее словам, с самого начала 5 гектаров земли выкупили с целью создать кыргызское село.
 
«Почти 80 процентов мигрантов в России уже получили гражданство РФ. Поэтому мы хотели, чтобы было одно наше село. Слышала, что в Рязанской области тоже начали продавать участки для кыргызстанцев. Но мы, наверное, пока первые в РФ», — сообщила она.
 
 
 
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