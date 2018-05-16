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Общество

Адвокаты Омурбека Текебаева требуют пересмотра своего дела

Адвокаты экс-депутата парламента Омурбека Текебаева Таалайгуль Токтакунова и Канатбек Азиз обратились в суд и потребовали пересмотра своего дела по иску Генеральной прокуратуры о защите чести и достоинства теперь уже экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом ИА «24.kg» сообщила Таалайгуль Токтакунова. 

По ее словам, суд по выставлению на торги ее имущества, назначенный на 22 мая, она тоже просит приостановить, пока не пересмотрят их дело. Исковое заявление к рассмотрению приняли, но дата разбирательства пока не назначена.

Адвокаты лидера партии «Ата Мекен» не понимают, что они должны опровергать, поэтому и требуют пересмотра.   

Истец просил признать сведения, озвученные на пресс-конференции юристами Омурбека Текебаева, не соответствующими действительности. Суд удовлетворил иск и взыскал с ответчиков 10 миллионов сомов. На имущество и зарплату Таалайгуль Токтакуновой наложен арест.  Обоим запрещен выезд из страны. 30 ноября Верховный суд оставил в силе решения нижестоящих инстанций.
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