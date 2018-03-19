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Общество

Юристы Омурбека Текебаева не понимают, как опровергнуть то, чего они не говорили

Адвокаты экс-депутата парламента Омурбека Текебаева Таалайгуль Токтакунова и Канатбек Азиз подали заявление в Октябрьский райсуд Бишкека и подразделение судебных исполнителей. Они просят разъяснить резолютивную часть судебного решения по иску Генеральной прокуратуры о защите чести и достоинства Алмазбека Атамбаева.

Адвокаты лидера партии «Ата Мекен» не понимают, что они должны опровергать.

«Как мы можем опровергать то, чего не говорили? В решении суда указана якобы цитата из нашего выступления. Но мы такое вообще не говорили на той пресс-конференции. Можно же архивы поднять. Все аудио- и видеозаписи есть», — недоумевает Таалайгуль Токтакунова.

Канатбек Азиз и Таалайгуль Токтакунова намерены требовать в судебном порядке разъяснить им, что они конкретно должны опровергнуть и откуда вообще Генеральная прокуратура взяла эти слова.

Бишкекский городской суд 4 октября 2017 года своим решением удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о защите чести и достоинства Алмазбека Атамбаева, поддержав вердикт райсуда.

Истец просил признать сведения, озвученные на пресс-конференции юристов Омурбека Текебаева Таалайгуль Токтакуновой и Канатбека Азиза, выступавших от имени политика, не соответствующими действительности. Суд удовлетворил иск и взыскал с ответчиков 10 миллионов сомов. На имущество Таалайгуль Токтакуновой наложен арест.

30 ноября Верховный суд оставил в силе решения нижестоящих инстанций.
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