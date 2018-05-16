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Общество

Календарь Орозо-2018: время начала воздержания и разговения

Рамазан (или Рамадан) — месяц обязательного для мусульман поста (саум) — является одним из пяти основ (столпов) ислама. В течение месяца правоверные в дневное время отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости. Длительность месяца составляет 29 или 30 дней и зависит от лунного календаря. Пост начинается с началом рассвета (после утреннего азана) и заканчивается после захода солнца (после вечернего азана).

Мусульманам желательно за полчаса до рассвета закончить утренний прием пищи (сухур) и начать разговление (ифтар) сразу после наступления времени разговления.

В 2018 году Орозо (священный месяц Рамазан), по сообщению ДУМК, начнется 17 мая. Точная дата начала поста станет известна по итогам наблюдений за Луной.
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