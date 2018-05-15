Школ в Бишкеке не хватает. Как решать проблему, рассказал Албек Ибраимов

В 2018 году в Бишкеке планируют построить четыре новых школы. Еще четыре школы будут капитально отремонтированы. Об этом сегодня журналистам рассказал мэр столицы Албек Ибраимов во время проверки строительных и ремонтных работ.

Ремонтные работы в столичных школах №№ 25 и 44 еще продолжаются. Закончить их планируют к концу июня. Обе школы построены в 1950-х годах. В ходе ремонтных работ были усилены несущие конструкции, фундамент, стены, заменены кровля, полы, инженерные конструкции, закуплена новая мебель.

К началу нового учебного 2018/2019 года мэрия планирует закончить строительство новых школ в двух жилмассивах — «Ак-Ордо» и «Мурас-Ордо» — на 960 и 550 ученических мест соответственно.

«Эта школа рассчитана на 960 мест в одну смену. В жилмассиве «Ак-Ордо» проживают порядка 17 тысяч человек. Для строительства новой школы была проведена канализация, дорога, вся инфраструктура здесь есть. Сметная стоимость 247 миллионов сомов», — отметил Албек Ибраимов.

Он подчеркнул, что город Бишкек не заканчивается рамками старого Фрунзе. Сегодня существуют 47 жилых массивов, в которых необходимо создавать инфраструктуру. Во всех жилых массивах проводится строительство дорог, прокладывается канализация и водопровод. Мэрия уделяет большое внимание строительству социальных объектов: школ, больниц и благоустройству территорий.

«Это позволит также разгрузить центр. Людям не надо будет ехать в центр города в школы, детские сады и поликлиники. Нужно, чтобы необходимые социальные объекты были в шаговой доступности», — отметил Албек Ибраимов.

По его словам, в течение последних двух лет за счет строительства новых и возведения пристроек к уже существующим учебным заведениям удалось увелить на 3,5 тысячи количество ученических мест.

«В центре города вопрос нехватки решается за счет пристроек к существующим школам и проведению капитального ремонта. Средняя школа № 25 была закрыта в 2013 году как аварийная. И вот осенью 2018 года после ремонта откроется вновь. На капитальный ремонт было потрачено 96 миллионов сомов из средств городского бюджета», — сказал он.