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Общество

В регионах учителя стоят в школу в очереди

В регионах Кыргызстана такой проблемы, как нехватка учителей, практически нет. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Министерстве образования и науки.

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По их данным, даже в отдаленных регионах есть выбор учителей, список тех, кто стоит в очереди на работу в школе.

«Мы внесли на рассмотрение правительства документ, устанавливающий минимальную нагрузку. В селах были случаи, когда между учителями делили по 3-5 часов. Пробегал мимо — забежал, урок отвел. Это не работа! Поэтому мы ставим минимально 10 часов в зависимости от предмета. Учитель должен полноценно работать в школе, готовиться, обеспечивать качество образования», — отметили в министерстве.
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