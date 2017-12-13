В регионах учителя стоят в школу в очереди

В регионах Кыргызстана такой проблемы, как нехватка учителей, практически нет. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Министерстве образования и науки.

По их данным, даже в отдаленных регионах есть выбор учителей, список тех, кто стоит в очереди на работу в школе.

«Мы внесли на рассмотрение правительства документ, устанавливающий минимальную нагрузку. В селах были случаи, когда между учителями делили по 3-5 часов. Пробегал мимо — забежал, урок отвел. Это не работа! Поэтому мы ставим минимально 10 часов в зависимости от предмета. Учитель должен полноценно работать в школе, готовиться, обеспечивать качество образования», — отметили в министерстве.