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Общество

Генпрокурора просят проверить заявление экс-главы Ленинского районного суда

Генерального прокурора Откурбека Джамшитова просят проверить информацию о незаконном вмешательстве должностных лиц в деятельность судей. Об этом говорится в заявлении правовой клиники «Адилет», направленном главе надзорного органа.

Ранее экс-глава Ленинского районного суда Бишкека Максуда Оморова в социальных сетях написала о существующей связи между бывшим генпрокурором Индирой Джолдубаевой, заведующим отделом аппарата президента Манасом Арабаевым и неким Алмазом Мааткасымовым.

«Своим обращением Максуда Оморова официально подтвердила данный факт на примере своей дочери — бывшей судьи Октябрьского районного суда Гульчехры Оморовой, которая была уволена в связи с тем, что не выполнила так называемый заказ, озвученный председателем Октябрьского райсуда Э.Чоткараевым. Примечателен тот факт, что в 2017 году наиболее громкие и резонансные политические дела, в том числе по искам экс-президента Алмазбека Атамбаева к журналистам и СМИ, рассматривались именно Октябрьским районным судом», — говорится в заявлении клиники «Адилет».
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