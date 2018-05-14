Генпрокурора просят проверить заявление экс-главы Ленинского районного суда

Генерального прокурора Откурбека Джамшитова просят проверить информацию о незаконном вмешательстве должностных лиц в деятельность судей. Об этом говорится в заявлении правовой клиники «Адилет», направленном главе надзорного органа.

Ранее экс-глава Ленинского районного суда Бишкека Максуда Оморова в социальных сетях написала о существующей связи между бывшим генпрокурором Индирой Джолдубаевой, заведующим отделом аппарата президента Манасом Арабаевым и неким Алмазом Мааткасымовым.

«Своим обращением Максуда Оморова официально подтвердила данный факт на примере своей дочери — бывшей судьи Октябрьского районного суда Гульчехры Оморовой, которая была уволена в связи с тем, что не выполнила так называемый заказ, озвученный председателем Октябрьского райсуда Э.Чоткараевым. Примечателен тот факт, что в 2017 году наиболее громкие и резонансные политические дела, в том числе по искам экс-президента Алмазбека Атамбаева к журналистам и СМИ, рассматривались именно Октябрьским районным судом», — говорится в заявлении клиники «Адилет».