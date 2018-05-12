Подарки учителям, баран на экзамен. На что жалуются родители выпускников

В школах республики приближаются Последний звонок и выпускные экзамены. Чиновники традиционно напомнили о запрете денежных сборов. И на всякий случай Министерство образования и науки организовало горячую линию для приема жалоб.

«У нас не смолкает телефон, разбираемся по каждому случаю, — призналась ИА «24.kg» глава ведомства Гульмира Кудайбердиева. — Но очень часто многие просто не хотят называть свои имена и фамилии. Чтобы мы могли принять какие-то меры, нужно конкретно указывать номер школы и учителя».

Я предупредила руководителей школ: если будут четко указаны фамилии и обстоятельства сборов, то меры будут приняты даже без разбирательства. Гульмира Кудайбердиева

Жалоб вагон и маленькая тележка

Возмущения от родителей и самих старшеклассников поступают и в редакцию. В администрациях общеобразовательных школ, естественно, отрицают факты сборов.

«В Вознесеновской школе в Панфиловском районе Чуйской области с выпускников 9-х классов уже собрали по 1,5 тысячи сомов на подарки учителям. Сначала говорили о 2 тысячах сомов. Родители возмущаются, но сказать ничего не могут, потому что против учителей не пойдешь, сдают в принудительно-добровольном порядке. Администрация в курсе сборов.

Тех детей, которые уходят после 9-го класса, обязывают сдать дополнительно деньги на подарок школе, что-то в виде компьютера. И еще покупают барана, чтобы кормить учителей во время экзаменов. Раньше у нас такого вообще не было! В 4-х классах, которые тоже выпускные, собирают по 1 тысяче сомов», — рассказали родные девятиклассника.

«Да не может быть такого! Это кто такую ложную информацию дает? У нас такого не было и не будет. Собрания с родителями уже провели, с инструкцией ознакомили. Все согласны с приказом Минобразования о запрете пикников и выпускных вечеринок. В такие анонимки я не верю, пусть назовут свои имена и фамилии. Это все наговоры, клевета», — возмутилась директор Вознесеновской средней школы Чинаргуль Нуржанова.

Сразу после звонка корреспондента директору, по словам представителей учащихся, выпускников начали опрашивать, чьи родственники жаловались и куда...

Дешевых подарков не нужно

«Обращаюсь к вам из Нарына, сын учится в средней школе № 7. В этом году он оканчивает 11-й класс. Дело в том, что нас заставляют собирать по 7 тысяч сомов с каждого ребенка. В том числе на кафе учителям, ремонт класса, на стол по каждому экзамену и подарок педагогам. Учитель еще всем говорит, что дешевый подарок ей не нужен. Многие родители ради своих детей соглашаются, но есть и малообеспеченные семьи, которым тяжело найти такие деньги. Тех, кто отказывается, другие, кто уже сдал деньги, унижают и отделяют их. Почему мы должны терпеть такое отношение?» — такое сообщение поступило на номерв WhatsApp.

Автор сообщения указала даже имя классного руководителя. Директор школы Жийде Кокотаева подтвердила, что такой педагог в школе действительно работает. Но факт сборов категорически опровергла.

«Я очень жесткие требования поставила перед учителями, чтобы не собирали деньги», — подчеркнула она.

«А в школе № 8 Бишкека в 11-х классах собирают на экзамены по 5 тысяч сомов, на каждый из экзаменов по тысяче сомов, плюс на подарок школе, даже если не хотим», — рассказал еще один читатель ИА «24.kg».

Замдиректора школы Лилия Мельник на просьбу прокомментировать жалобу рассмеялась. «Я же понимаю, сколько это 5 тысяч сомов и сколько у нас детей учится. Переговорила с классными руководителями, никто, конечно, таких денег не собирает. Второго июня можете приехать и увидеть: никаких цветов и конфет на экзаменационных столах не будет. У нас директор строго за этим следит», — сказала она.

Еще целый ряд жалоб касался привычных взносов в школу на ремонт, новые окна, столовые и другие расходы.

О тех, кто хочет помочь

В Минобразования подчеркивают, что средства собирают через общественные фонды при школах, чья деятельность регулируется законом о некоммерческих организациях. Закон позволяет привлекать разные источники финансирования.

«Есть родители, которые действительно хотят помочь школам. Я сама родитель, и мои дети тоже учились, и я часто помогала школе: того финансирования, которое сегодня выделяется из бюджета, недостаточно. Не хватает средств на приобретение мебели, книг, учебного материала...» — отметила министр Гульмира Кудайбердиева.

А вступительные взносы ничем не регулируются, о них не может быть и речи. Мы будем с этим жестко бороться. Гульмира Кудайбердиева

Единый взнос для всех

«Я требую оставить первоклассников в покое, ребенок идет в школу, ничто не должно омрачать такое важное событие в его жизни», — подчеркнула она.Вернуть единый потребительский взнос предлагалось в последнее время не раз.

«Лучше установить определенную сумму, которую родители ежемесячно будут вносить на нужды школы. Допустим, 3-5 тысяч сомов ежеквартально», — считает и заместитель председателя Общественного совета Минобразования Евгений Коротовских.

«Причем эти деньги должны использовать строго по назначению. Для этого необходимо создать советы при учебных заведениях, куда будут входить и родители. Сегодня многие родители не знают, куда тратятся деньги, и это может привести к появлению коррупционных схем. Это касается бюджетных школ, в частных действуют свои правила и уставы», — напомнил он.

Пока потребительские взносы установить не могут: Конституция гарантирует бесплатное образование. Впрочем, вернуть арендную плату за учебники чиновникам это не помешало...