15:11
-2
USD 68.04
EUR 83.86
RUB 1.19
Общество

Денежные сборы на Последний звонок в Кыргызстане снова запретили

Министерство образования и науки запретило денежные сборы и прием подарков на Последний звонок. Соответствующий приказ подписала министр Гульмира Кудайбердиева.

По приказу Последний звонок прозвенит в школах республики 25 мая в 9.00.

Директорам школ запрещено собирать денежные средства на проведение Последнего звонка и других мероприятий в развлекательных заведениях.

Ответственность за безопасность школьников во время проведения торжественного мероприятия возложена на руководителей образовательных организаций.

Читайте по теме
Фиктивный запрет. На выпускные вечера собирают до 15 тысяч сомов

Районным и городским отделам образования поручено организовать круглосуточные дежурства, исключить использование на мероприятии фейерверков и других травмоопасных устройств, а также провести собрания с родителями об их ответственности за жизнь и здоровье детей.

Директорам школ поручено ознакомить с данным приказом родителей выпускников.

Отметим, что подобный приказ подписывается ежегодно. Однако некоторые родители продолжают собирать деньги.
Ссылка:
просмотров: 429
Версия для печати
Материалы по теме
Премьер выделил 100 тысяч сомов на лечение 2-летней девочки, пострадавшей в ДТП
Скорая помощь будет платной. Не хватает средств на транспортировку больных
Опять двойка. Вице-премьер раскритиковала Фонд медицинского страхования
Акция солидарности. Журналистов КР призвали помочь оплатить иски к Zanoza.kg
Новый год обойдется Бишкеку в четверть миллиона долларов
Назван самый богатый видеоблогер в мире. Он заработал почти $17 миллионов
«Черная пятница». Как не потратить весь семейный бюджет: советы шопоголика
В Бишкеке объявили сбор средств для покупки продуктов ветеранам к Новому году
Заявление о раздаче денег избирателям в Караколе не подтвердилось
Посольство Кыргызстана в Индии поможет задержанной в Дели кыргызстанке
Популярные новости
&laquo;Сексом надо больше заниматься&raquo;. Как целитель в&nbsp;Бишкеке избавляет от&nbsp;болезней «Сексом надо больше заниматься». Как целитель в Бишкеке избавляет от болезней
Ак-калпак: все, что вы&nbsp;забыли про гордость кыргыза Ак-калпак: все, что вы забыли про гордость кыргыза
Светлана Левина: Многое в&nbsp;Бишкеке напомнило мне уютную Москву моего детства Светлана Левина: Многое в Бишкеке напомнило мне уютную Москву моего детства
Вырубка и&nbsp;сплошной асфальт в&nbsp;Бишкеке приведут к&nbsp;росту канцерогенов в&nbsp;воздухе Вырубка и сплошной асфальт в Бишкеке приведут к росту канцерогенов в воздухе
Бизнес
&laquo;Эйр Манас&raquo;: Безопасность полетов подтверждена на&nbsp;международном уровне «Эйр Манас»: Безопасность полетов подтверждена на международном уровне
Готовимся к&nbsp;главному женскому дню: идеи подарков на&nbsp;8&nbsp;Марта Готовимся к главному женскому дню: идеи подарков на 8 Марта
Автобусы на&nbsp;газе, озеленение, газификация жилья. Как улучшить экологию Бишкека Автобусы на газе, озеленение, газификация жилья. Как улучшить экологию Бишкека
MegaCom: красивые номера со&nbsp;скидкой 75&nbsp;процентов в&nbsp;честь 8&nbsp;Марта MegaCom: красивые номера со скидкой 75 процентов в честь 8 Марта