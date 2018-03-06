Денежные сборы на Последний звонок в Кыргызстане снова запретили

Министерство образования и науки запретило денежные сборы и прием подарков на Последний звонок. Соответствующий приказ подписала министр Гульмира Кудайбердиева.

По приказу Последний звонок прозвенит в школах республики 25 мая в 9.00.

Директорам школ запрещено собирать денежные средства на проведение Последнего звонка и других мероприятий в развлекательных заведениях.

Ответственность за безопасность школьников во время проведения торжественного мероприятия возложена на руководителей образовательных организаций.

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Районным и городским отделам образования поручено организовать круглосуточные дежурства, исключить использование на мероприятии фейерверков и других травмоопасных устройств, а также провести собрания с родителями об их ответственности за жизнь и здоровье детей.

Директорам школ поручено ознакомить с данным приказом родителей выпускников.

Отметим, что подобный приказ подписывается ежегодно. Однако некоторые родители продолжают собирать деньги.