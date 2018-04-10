Попытка номер... «Умный город»: в Бишкеке начали устанавливать видеокамеры

В столице устанавливают камеры видеонаблюдения. Пока они будут работать в тестовом режиме. Но в скором будущем могут стать составляющим компонентом многострадального проекта «Умный город».
Видеофиксация работает пока на четырех перекрестках. Вдоль улицы Байтика Баатыра — на пересечении с улицами Горького, Ахунбаева и Токомбаева, на пересечении Ибраимова и Фрунзе.
По словам специалиста светофорного управления Максата Кылязова, устанавливаются камеры российской компании, пока они будут работать в пилотном режиме.
«Срок — три месяца. Если проект российской компании пройдет, то такие виды фиксации будут устанавливаться и дальше. Здесь будет и камера установлена, и радар. Но в основном здесь будут фиксировать нарушения скоростного режима», — рассказывает Максат Кылязов.
Сейчас почти полноценно работает фиксация нарушений только на Ибраимова/Фрунзе. Тут камеры за пять дней зафиксировали 7 тысяч нарушений правил.
Безопасными городами власти Кыргызстана пытаются сделать Бишкек и Ош с 2012 года. Но все попытки сопровождаются скандалами и расследованиями.
12 апреля, как ожидают в правительстве, видеокамеры заработают на всех четырех пилотных перекрестках.