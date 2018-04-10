Попытка номер... «Умный город»: в Бишкеке начали устанавливать видеокамеры

В столице устанавливают камеры видеонаблюдения. Пока они будут работать в тестовом режиме. Но в скором будущем могут стать составляющим компонентом многострадального проекта «Умный город».

Видеофиксация работает пока на четырех перекрестках. Вдоль улицы Байтика Баатыра — на пересечении с улицами Горького, Ахунбаева и Токомбаева, на пересечении Ибраимова и Фрунзе.

На Горького установили не только стандартные видеофиксаторы, но и камеры «рыбий глаз» с углом обзора 360 градусов. Они позволяют получить картинку общей обстановки на территории, а не ограниченной площади, как у стационарной камеры. Специалист СМЭУ МВД КР как раз занимался ее монтажом.

На другом перекрестке рабочих не видно, но камеры стоят. Они установлены на столбах на улице Байтика Баатыра и направлены на перекресток. Здесь всегда оживленное движение, «сложный» светофор с дополнительными секциями, разрешающими поворот налево или направо.

По словам специалиста светофорного управления Максата Кылязова, устанавливаются камеры российской компании, пока они будут работать в пилотном режиме.

Не только камера, но и радар появится на Южной магистрали. Их установкой сегодня занимались специалисты Специализированного монтажно-эксплуатационного управления ГУОБДД — протягивали кабель.

«Срок — три месяца. Если проект российской компании пройдет, то такие виды фиксации будут устанавливаться и дальше. Здесь будет и камера установлена, и радар. Но в основном здесь будут фиксировать нарушения скоростного режима», — рассказывает Максат Кылязов.

Сейчас почти полноценно работает фиксация нарушений только на Ибраимова/Фрунзе. Тут камеры за пять дней зафиксировали 7 тысяч нарушений правил.

Напомним, в марте 2018 года правительство Кыргызстана решило реализовать проект «Умный город» собственными силами при поддержке международных доноров и бизнес-сектора. До этого планировалось сделать это с помощью инвесторов — китайской компании Huawei. Однако правительство Кыргызстана вышло из соглашения

Безопасными городами власти Кыргызстана пытаются сделать Бишкек и Ош с 2012 года. Но все попытки сопровождаются скандалами и расследованиями.