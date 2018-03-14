«Умного города» не будет. Правительство выходит из соглашения

Правительство Кыргызстана в связи с неисполнением обязательств по инвестиционному проекту «Умный город» решило выйти из соглашения. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе кабмина.

По ее данным, неисполнение обязательств выразилось в несоблюдении сроков, определенных соглашением: подготовкой и предоставлением некачественных документов по реализации проекта, а именно технико-экономического обоснования.

«В процессе подготовки ТЭО консорциум инвесторов не выполнил условия правительства КР по широкому спектру функциональных и технических требований. Стороны не пришли к согласию по ряду технических вопросов, в частности ограничивающих дальнейшее развитие проекта», — подчеркнули в пресс-службе.

Правительство Кыргызстана решило реализовать проект «Умный город» собственными силами при поддержке международных доноров и бизнес-сектора.

«Мы хотели использовать ресурсы и возможности инвесторов, но в связи с тем, что соинвесторы затягивают реализацию проекта, а ситуация на дорогах и с обеспечением безопасности наших граждан остается сложной, мы решили реализовать этот проект своими силами», — прокомментировал решение директор Агентства по привлечению инвестиций Эсен Момункулов.

Отмечается, что соглашение по «Умному городу» не вступило в силу, поэтому правительство КР не несет юридических и экономических последствий от прекращения действия инвестиционного соглашения.