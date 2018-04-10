Омурбека Текебаева сегодня привезут для осмотра в кардиологический центр

Осужденного экс-депутата парламента Омурбека Текебаева этапируют сегодня в кардиоцентр для обследования. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГСИН.

«Осужденного Омурбека Текебаева привезут на обследование в кардиологический центр. Врачи снимут кардиограмму, обследуют его на другие заболевания. После на консилиуме примут решение о необходимости оставить его в кардиоцентре или вернуть обратно в колонию», — сообщили в ГСИН.

Ранее адвокаты бывшего нардепа неоднократно поднимали вопрос о том, что ему требуется комплексный медицинский осмотр, а в ИК №47 нет таких условий.

Лидера «Ата Мекена» приговорили к 8 годам лишения свободы 16 августа 2017 года. Его признали виновным по статье «Коррупция» УК КР.