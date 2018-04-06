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Общество

Правозащитники возмущены молчанием института омбудсмена

Правозащитники возмущены молчанием института омбудсмена относительно заключения в СИЗО-1 слепого поэта Темирлана Ормукова. Об этом ИА «24.kg» заявил Адиль Турдукулов.

По его словам, он и гражданский активист Ондоруш Токтонасыров планируют провести акцию у здания акыйкатчи и потребовать от Кубата Оторбаева ответа, почему он не реагирует на ситуацию с Темирланом Ормуковым.

«Нельзя слепого человека, перенесшего два микроинфаркта, помещать в общую камеру в СИЗО-1. Это приравнивается к пыткам», — отметил Адиль Турдукулов.

В начале февраля 2017 года в отношении Темирлана Ормукова, известного критическими высказываниями в адрес политиков, включая Алмазбека Атамбаева, возбудили уголовное дело за клевету.

С заявлением в милицию обратился и депутат парламента Дастан Бекешев, которого Темирлан Ормуков обвинил в получении крупной суммы от торгующих праворульными автомобилями предпринимателей за якобы поддержку их интересов в парламенте. Озвученные Темирланом Ормуковым факты не подтвердились.

На прошлой неделе, когда его вызвали в ГУВД Бишкека, он вскрыл себе живот. После выписки из больницы его этапировали в СИЗО.
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