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Общество

ГСИН: Слепой поэт Темирлан Ормуков отказался сидеть в больничной камере

Слепой поэт Темирлан Ормуков будет сидеть в общей камере с другими заключенными. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГСИН.

Уточняется, что поэт сам отказался сидеть в больничной камере. «Заключенному предалагали камеру для больных. Однако он добровольно отказался от этого», — отметили в службе.

В начале февраля 2017 года в отношении Темирлана Ормукова, известного критическими высказываниями в адрес политиков, включая бывшего президента Алмазбека Атамбаева, возбудили уголовное дело за клевету.

С заявлением в милицию обратился и депутат парламента Дастан Бекешев. Его Темирлан Ормуков обвинил в получении крупной суммы от торгующих праворульными автомобилями предпринимателей за якобы поддержку их интересов в парламенте. По заявлению о коррупции провели проверку. Названные Темирланом Ормуковым факты не подтвердились.

На прошлой неделе, когда Темирлана Ормукова вызвали в ГУВД Бишкека, он вскрыл себе живот. После выписки из больницы, его этапировали в СИЗО.

Правозащитники заявили, что водворение слепого человека в камеру изолятора равносильно пыткам.
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