А вы хотите оставить булыжную мостовую в Бишкеке?

У бишкекчан после начала ремонта бульвара Эркиндик появилась возможность увидеть булыжную мостовую.

Пользователи социальных сетей предлагают мэрии Бишкека отреставрировать часть бульвара и сохранить ее в историческом виде. Пока в муниципалитете не отреагировали на просьбы горожан.

Бульвар Эркиндик заложил Алексей Фетисов в 1883 году. В конце 1924-го улица Бульварная, как тогда она называлась, получила новое имя — Комсомольская, озеленение улицы продолжалось, а вдоль нее стали появляться новые здания. В 1927-м ее переименовали в улицу Дзержинского.

На этой улице впервые в городе проложили булыжную мостовую. 1 мая 1932 года на участке станция Фрунзе — Дубовый парк (восточная сторона) мостовую открыли для движения транспорта.