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Общество

А вы хотите оставить булыжную мостовую в Бишкеке?

Фото ЦГА КФФД КР. Мощение улицы камнем во Фрунзе, 1932 год

У бишкекчан после начала ремонта бульвара Эркиндик появилась возможность увидеть булыжную мостовую. 

Пользователи социальных сетей предлагают мэрии Бишкека отреставрировать часть бульвара и сохранить ее в историческом виде. Пока в муниципалитете не отреагировали на просьбы горожан.

Бульвар Эркиндик заложил Алексей Фетисов в 1883 году. В конце 1924-го улица Бульварная, как тогда она называлась, получила новое имя — Комсомольская, озеленение улицы продолжалось, а вдоль нее стали появляться новые здания. В 1927-м ее переименовали в улицу Дзержинского. 

На этой улице впервые в городе проложили булыжную мостовую. 1 мая 1932 года на участке станция Фрунзе — Дубовый парк (восточная сторона) мостовую открыли для движения транспорта.

А вы хотели бы, чтобы булыжную мостовую в центре города оставили?

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