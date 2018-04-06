Появилась возможность увидеть булыжную мостовую в Бишкеке. Сохраним?

У бишкекчан появилась возможность увидеть булыжную мостовую.

«На Дзержинке начали ремонт дорожного полотна. Сняли асфальт. Пошли пласты истории. Булыжная мостовая. Впору школьников водить на экскурсию», — написал в Facebook Станислав Епифанцев.

Пользователи соцсети предлагают мэрии Бишкека отреставрировать часть бульвара и сохранить в историческом виде. «Отличная туристическая достопримечательность будет! У нас только в Караколе возле городского музея оставили часть мощеной улицы», — добавил Станислав Епифанцев.

В муниципалитете пока не отреагировали на предложения горожан.

Бульвар Эркиндик заложен Алексеем Фетисовым в 1883 году. В конце 1924-го улица Бульварная, как тогда она называлась, получила новое имя — Комсомольская, озеленение улицы продолжалось, а вдоль улицы стали появляться новые здания. В 1927-м ее переименовали в улицу Дзержинского.

На этой улице впервые в городе проложена булыжная мостовая. 1 мая 1932 года на участке станция Фрунзе — Дубовый парк (восточная сторона) мостовая была открыта для движения транспорта.