Переименование Чуя и Шабдана Баатыра. На аншлаги нужно 120 тысяч сомов

После переименования проспекта Чуй и улицы Шабдана Баатыра в Бишкеке на новые аншлаги потребуется 120 тысяч сомов. Вопрос подняли сегодня на очередной сессии Бишкекского городского кенеша.
В частности, по Шабдана Баатыра придется заменить 78 аншлагов, на что потребуется 93,6 тысячи сомов. По проспекту Чуй заменят 22 аншлага, на них потребуется 26,4 тысячи сомов.
Ранее в столице продлили мораторий на переименование улиц (за исключением проспекта Чуй и улицы Шабдана Баатыра) еще на пять лет — до 2023-го. Новые названия можно давать только безымянным объектам.
Отметим, что постановлением правительства КР от 23 октября 2017-го «О подготовке и проведении в 2020 году переписи населения и жилищного фонда в КР» органам местного самоуправления определено приостановить переименование населенных пунктов и улиц с сентября 2017 года по 31 декабря 2020-го.