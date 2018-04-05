15:27
USD 68.44
EUR 84.12
RUB 1.18
Общество

Переименование Чуя и Шабдана Баатыра. На аншлаги нужно 120 тысяч сомов

После переименования проспекта Чуй и улицы Шабдана Баатыра в Бишкеке на новые аншлаги потребуется 120 тысяч сомов. Вопрос подняли сегодня на очередной сессии Бишкекского городского кенеша.

В частности, по Шабдана Баатыра придется заменить 78 аншлагов, на что потребуется 93,6 тысячи сомов. По проспекту Чуй заменят 22 аншлага, на них потребуется 26,4 тысячи сомов.

Читайте по теме
Читатели ИА «24.kg» выступили против переименования проспекта Чуй в Бишкеке

Ранее в столице продлили мораторий на переименование улиц (за исключением проспекта Чуй и улицы Шабдана Баатыра) еще на пять лет — до 2023-го. Новые названия можно давать только безымянным объектам.

Отметим, что постановлением правительства КР от 23 октября 2017-го «О подготовке и проведении в 2020 году переписи населения и жилищного фонда в КР» органам местного самоуправления определено приостановить переименование населенных пунктов и улиц с сентября 2017 года по 31 декабря 2020-го.
Ссылка:
просмотров: 369
Версия для печати
Популярные новости
Транспортный коллапс. В&nbsp;мэрии Бишкека заявляют о&nbsp;провокации Транспортный коллапс. В мэрии Бишкека заявляют о провокации
Транспортное лобби. Список тех, в&nbsp;чьих руках маршруточный бизнес Бишкека Транспортное лобби. Список тех, в чьих руках маршруточный бизнес Бишкека
Как кыргызская семья воспитывает детей по-японски в&nbsp;самом дорогом городе мира Как кыргызская семья воспитывает детей по-японски в самом дорогом городе мира
Митинг в&nbsp;Бишкеке. Горожане требуют отставки мэра Албека Ибраимова Митинг в Бишкеке. Горожане требуют отставки мэра Албека Ибраимова
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; и&nbsp;&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; предоставляют удобный сервис «Бакай Банк» и «Газпром Кыргызстан» предоставляют удобный сервис
Оцените удобство платежных терминалов MegaCom Оцените удобство платежных терминалов MegaCom
Блокчейн в&nbsp;Кыргызстане возможен. Законодательство к&nbsp;нему дружелюбно Блокчейн в Кыргызстане возможен. Законодательство к нему дружелюбно
Вас ждут СКИДКИ и&nbsp;крутые ПОДАРКИ на&nbsp;открытии нового O!Store в&nbsp;ЦУМе Вас ждут СКИДКИ и крутые ПОДАРКИ на открытии нового O!Store в ЦУМе