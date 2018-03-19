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Общество

В Бишкеке продлили мораторий на переименование улиц

В Бишкеке продлили мораторий на переименование улиц (за исключением проспекта Чуй и улицы Шабдана Баатыра) еще на пять лет — до 2023 года. Документ приняли сегодня на очередной сессии городского кенеша.

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Отметим, что с апреля 2013 года в столице действовал пятилетний мораторий на переименование проспектов, аллей, площадей, городских парков, бульваров, улиц и переулков. Новые названия, по решению горкенеша, можно давать только безымянным объектам.

Однако за время действия моратория депутаты сделали исключение по проспекту Мира, которому дали имя Чингиза Айтматова. Исключение предлагали предусмотреть и для государственного деятеля Иманалы Айдарбекова.
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