В Кызыл-Кие женщине со слабоумием выдали водительские права

Сотрудники ГСБЭП совместно с прокуратурой выявили незаконную выдачу водительского удостоверения женщине, страдающей слабоумием. Об этом сообщила пресс-служба ГСБЭП.

По ее данным, жительница города Кызыл-Кии 52-летняя М.Н. с 2013 года состоит на диспансерном учете в психиатрическом кабинете ЦСМ с диагнозом «неуточненная деменция умеренной степени» (приобретенное слабоумие). Несмотря на это, 30 ноября 2015 года врач-нарколог выдал заключение для предоставления в РЭО ДРТС и ВС ГРС о том, что женщина здорова и на учете психиатра не состоит.

«На основании фиктивного медицинского заключения экзаменационная комиссия РЭО Кызыл-Кии составила протокол о том, что Н.М. успешно сдала теоретические и практические экзамены на получение водительских прав и управление транспортом категории «В». На основании протокола ей выдали водительское удостоверение», — сообщили в ГСБЭП.

Прокуратура города Кызыл-Кии возбудила уголовное дело по статьям «Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» и «Служебный подлог» УК КР.