Маршрутки в Бишкеке после двух дней забастовки возобновили работу

Водители маршруток передали официальные требования в мэрию Бишкека. Об этом ИА «24.kg» сообщил вице-мэр города Геннадий Милицкий.

«Лист с требованиями от инициативной группы перевозчиков в общий отдел мэрии Бишкека поступил только вчера. Рассмотрим и ответим на них позже», — сказал он.

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Вице-мэр отметил, что сегодня маршрутные такси работают в обычном режиме согласно плану выхода на линии. «Сам объездил ключевые диспетчерские. Думаю, 2,2-2,3 тысячи машин вышли на линии», — пояснил он.

«В принципе, мы всегда были готовы и открыты к диалогу с ассоциациями перевозчиков, всегда обсуждали их предложения. Вопрос повышения тарифов будем изучать. А позиция по страховке однозначная: отменять ее никто не будет», — добавил Геннадий Милицкий.

Ранее в ГУОБДД МВД предупредили, что с 1 апреля 2018 года автовладельцев, которые перевозят пассажиров за деньги, начнут штрафовать за отсутствие страхового полиса.