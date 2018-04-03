20:14
USD 68.38
EUR 84.31
RUB 1.19
Общество

Послаблений грузоперевозчикам в Кыргызстане не будет

Послаблений грузоперевозчикам в Кыргызстане не будет. Об этом ИА «24.kg» сообщил министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

По его словам, бастующие требуют, чтобы им установили иную нагрузку на ось. «Но этого не будет. В 2017-м вышло постановление правительства, по которому разрешено только 10 тонн на ось. 12-тонная нагрузка будет разбивать дорожное полотно. Кто будет ремонтировать трассы? За чей счет? Закон есть закон, и перед ним все равны. Никаких увеличений не будет. Сейчас мы не берем с них денег за перегруз, просто заставляем разгружаться», — рассказал глава ведомства.

Читайте по теме
Забастовка дальнобойщиков. Водители хотят работать по закону

Он отметил, что на КПП «Сосновка», где собрались перевозчики, находится его заместитель. Он объясняет людям, что забастовкой они ничего не добьются.

На вопрос ИА «24.kg», что будет, если дальнобойщики и дальше продолжат акцию протеста, Жамшитбек Калилов ответил: «Работа ведется. Все под контролем. Что же касается опасений, что крестьяне не получат ГСМ для начала весенних полевых работ, так оснований для беспокойства нет, топливо идет по железной дороге через Узбекистан. Первые составы ушли две недели назад», — рассказал Жамшитбек Калилов.

Напомним, накануне не вышли на работу маршрутки в Бишкеке. Сегодня ситуация начала меняться, но до сих пор не все бусы вышли на линии.

Вчера же бастовали водители в Таласской области и в Кара-Балте. В Кара-Балте они сегодня также вернулись на маршруты после однодневной акции протеста.
Ссылка:
просмотров: 263
Версия для печати
Материалы по теме
Как водители маршруток в Бишкеке шантажируют власти
Транспортное лобби. Список тех, в чьих руках маршруточный бизнес Бишкека
Забастовка маршруток закончилась. Но уехать в микрорайоны еще тяжело
В Кара-Балте маршрутки вернулись к работе
Забастовка грузоперевозчиков. Очередь из бензовозов растянулась на три километра
Транспортный коллапс. Водители маршруток в Бишкеке выходят на работу вынужденно
Транспортный коллапс. Проблемы с троллейбусами устранят в течение получаса
Угрозы водителям маршруток. По городу работают 13 постов милиции
Акции протеста. В мэрии Бишкека не знают, выйдут ли маршрутки на работу завтра
Акции протеста. Грузоперевозчики митингуют в Таласе
Популярные новости
Транспортный коллапс. В&nbsp;мэрии Бишкека заявляют о&nbsp;провокации Транспортный коллапс. В мэрии Бишкека заявляют о провокации
Торговые центры Бишкека. Как мы&nbsp;искали пожарные выходы и&nbsp;планы эвакуации Торговые центры Бишкека. Как мы искали пожарные выходы и планы эвакуации
Как кыргызская семья воспитывает детей по-японски в&nbsp;самом дорогом городе мира Как кыргызская семья воспитывает детей по-японски в самом дорогом городе мира
Келинка из&nbsp;Оша. Почему она выбирает путь против стереотипов и&nbsp;не&nbsp;боится Келинка из Оша. Почему она выбирает путь против стереотипов и не боится
Бизнес
Блокчейн в&nbsp;Кыргызстане возможен. Законодательство к&nbsp;нему дружелюбно Блокчейн в Кыргызстане возможен. Законодательство к нему дружелюбно
Вас ждут СКИДКИ и&nbsp;крутые ПОДАРКИ на&nbsp;открытии нового O!Store в&nbsp;ЦУМе Вас ждут СКИДКИ и крутые ПОДАРКИ на открытии нового O!Store в ЦУМе
Сотрудники международных аэропортов &laquo;Манас&raquo; и&nbsp;&laquo;Ош&raquo; вышли на&nbsp;субботник Сотрудники международных аэропортов «Манас» и «Ош» вышли на субботник
Вызови такси бесплатно! Вызови такси бесплатно!