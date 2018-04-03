Послаблений грузоперевозчикам в Кыргызстане не будет. Об этом ИА «24.kg» сообщил министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

По его словам, бастующие требуют, чтобы им установили иную нагрузку на ось. «Но этого не будет. В 2017-м вышло постановление правительства, по которому разрешено только 10 тонн на ось. 12-тонная нагрузка будет разбивать дорожное полотно. Кто будет ремонтировать трассы? За чей счет? Закон есть закон, и перед ним все равны. Никаких увеличений не будет. Сейчас мы не берем с них денег за перегруз, просто заставляем разгружаться», — рассказал глава ведомства.

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Он отметил, что на КПП «Сосновка», где собрались перевозчики, находится его заместитель. Он объясняет людям, что забастовкой они ничего не добьются.

На вопрос ИА «24.kg», что будет, если дальнобойщики и дальше продолжат акцию протеста, Жамшитбек Калилов ответил: «Работа ведется. Все под контролем. Что же касается опасений, что крестьяне не получат ГСМ для начала весенних полевых работ, так оснований для беспокойства нет, топливо идет по железной дороге через Узбекистан. Первые составы ушли две недели назад», — рассказал Жамшитбек Калилов.

Напомним, накануне не вышли на работу маршрутки в Бишкеке. Сегодня ситуация начала меняться, но до сих пор не все бусы вышли на линии.

Вчера же бастовали водители в Таласской области и в Кара-Балте. В Кара-Балте они сегодня также вернулись на маршруты после однодневной акции протеста.