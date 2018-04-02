Цепная реакция. Водители бусов в Кара-Балте тоже не вышли на линию

Сегодня вслед за акцией протеста бишкекских маршруточников на работу не вышли и водители в Кара-Балте. Об этом ИА «24.kg» сообщили местные жители.

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Требования у водителей те же. Они выступают против штрафов за отсутствие страхования ответственности водителя перед пассажирами. Водителям бусов не нравится, что в случае введения ОСАГО им надо будет покупать два полиса. Они считают это несправедливым. При этом большинство из них уже купили страховку на три месяца, но бастуют из солидарности с бишкекскими коллегами.

«Сегодня утром почти час ждала маршрутку, чтобы отвезти ребенка в школу. Но так и не дождалась. Пришлось вызывать такси. Хорошо, что хоть они цены не подняли. Позже соседи рассказали, что наши маршрутки тоже бастуют. Когда водители снова выйдут на рейс, неизвестно», — сообщили читатели.

Напомним, сегодня в Бишкеке образовался транспортный коллапс из-за забастовки водителей маршруток.