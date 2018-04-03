Митинг в Бишкеке. Горожане требуют отставки мэра Албека Ибраимова

Жители Бишкека, собравшиеся на флэшмоб «Мы задыхаемся» у здания мэрии, требуют отставки градоначальника Албека Ибраимова. Они обвиняют власти в коррупции.

«Сегодня идет массовая вырубка деревьев, город загазован, а власти погрязли в коррупции», — заявил на митинге председатель Партии зеленых Эркин Булекбаев.

«Власти должны нести ответственность за свои действия перед горожанами. Более 100 гектаров вывели из территорий парков и покушаются на другие. Хватит издеваться над детьми! Или они надеются уехать, как Акаев или Бакиев?» — заявил он.