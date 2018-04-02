Массовое отравление в ресторане Бишкека. В больницах находятся 173 пострадавших

На сегодня в больницах Бишкека и регионов находятся 173 человека, которые отравились во время свадьбы в столичном ресторане «Ала-Тоо». Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил главный врач Центра Госсанэпиднадзора столицы Артур Буюклянов.

По его словам, всего на свадьбе присутствовали 192 человека. На следующий день после тоя, примерно с 19.30 в больницы стали поступать люди с признаками пищевого отравления — рвотой, головными болями, температурой. На 1 апреля стало понятно, что речь идет о массовом отравлении.

На 11.00 2 апреля в больницах остаются 173 пострадавших, из них 150 человек обратились к врачам в Бишкеке и 23 человека — в других регионах республики. В том числе 11 — в Иссык-Кульской области, шесть — в Панфиловском районе Чуйской области и шесть — в селе Кочкорка Нарынской области.

«Наши сотрудники начали проводить расследование. На сегодня определен круг подозрительных продуктов, которые могли вызвать отравление. Продукты отправлены на лабораторные исследования. Завтра будут готовы результаты, и мы сможем установить, какой микроорганизм или какой вредитель вызвали заболевание», — подчеркнул Артур Буюклянов.