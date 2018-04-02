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Общество
Сюжет: Забастовка маршруток (12)

Транспортный коллапс в Бишкеке. Чем недовольны водители маршрутных бусов

В Бишкеке продолжается забастовка водителей маршрутных такси. На работу не вышли около 2 тысяч 300 человек. На конечной остановке в 12-м микрорайоне сейчас собралось около 300 человек — все они водители бусов.

По словам водителя Майрамбека Беркутбаева, водители маршрутных такси против введения единой формы, потому что в ней летом будет жарко.

«Сейчас придумали какую-то форму. Мы что, клоуны? Жара будет не меньше 40 градусов. Как мы будем сидеть в этой синтетической форме? Мы согласны на белую рубашку и брюки однотонные, если чиновники хотят, чтобы все было цивилизованно. Попробуйте 12 часов в маршрутке посидеть. Это микроволновка», — возмутился Майрамбек Беркутбаев.

Он считает, что введение единой формы для водителей маршруток придумал чиновник, который работает под кондиционером.

«Это придумал человек, который сам никогда не работал вне удобного кабинета. Он сидит под кондиционером и придумывает это», — добавил участник акции протеста.

Касаясь требований повысить тариф, Майрамбек Беркутбаев пояснил их тем, что цена за проезд в маршрутке не повышалась с 2009 года. Между тем, по его словам, запасные части на авто подорожали в три раза.

«С 2009 года не повышают тариф. Мы молчим. Однако с повышением таможенной пошлины, цены на запчасти в три раза выросли. Мэрия Бишкека говорит, что будет завозить троллейбусы. Вы видели цены на них? Они космические. За два таких троллейбуса можно самолет купить», — заявил забастовщик.

Водитель маршрутного такси также возмущен тем, что сотрудники ГУОБДД стоят на каждом углу и штрафуют за неправильную высадку пассажиров.

«Пусть тогда остановок больше сделают и подлиннее, чтобы все машины помещались. Либо пусть сделают отдельную полосу для водителей маршруток. Пусть тогда водители легковых машин не ездят по первой полосе», — сказал Майрамбек Беркутбаев.

Водитель другого маршрутного такси Каир Салтаев заявил, что если бы у них не было телефонов, то сотрудники ГУОБДД штрафовали бы больше водителей.

«Один маршрутник минимум по одной тысяче бы платил в ГУОБДД каждый день. Мы предупреждаем друг друга. Так бы мы без штанов остались», — сказал Каир Салтаев.

Маршруточники также требуют повышения тарифов, уменьшения суммы штрафов и разрешения поворачивать со второй полосы.
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