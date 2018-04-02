Повысить тариф, приравнять к троллейбусам. Чего еще требуют водители маршруток

В Бишкеке проходит митинг водителей маршрутных такси. На встречу с забастовщиками приехал вице-мэр столицы Геннадий Милицкий.

Водители высказали ему свои требования.

В частности, маршруточники требуют повышения тарифов, уменьшения суммы штрафов, а также разрешения поворачивать со второй полосы.

«Общественному транспорту, то есть троллейбусам и автобусам, разрешено поворачивать со второй полосы, а маршруткам нельзя. Мы хотим, чтобы нас приравняли к троллейбусам и автобусам. Мы также против введения единой жилетки для водителей. Не очень хорошего качества жилетка стоит 750 сомов. Мы требуем отложить применение штрафа за страховку пассажиров до мая 2018 года», — заявили участники акции протеста.

Напомним, сегодня маршрутки не вышли не работу. В Бишкеке образовался транспортный коллапс. Вице-мэр Геннадий Милицкий назвал протест провокацией.