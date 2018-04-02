Транспортный коллапс в Бишкеке. Мэрия: Забастовка не поможет

«В связи с забастовкой водителей микровтобусов никаких уступок фирмам-перевозчикам со стороны муниципалитета не будет», — заявили ИА «24.kg» в пресс-службе мэрии Бишкека.

Отмечается, что причиной приостановления работы столичных микроавтобусов стало вступление в силу с 1 апреля 2018 года постановления правительства о введении штрафов за отсутствие страховки пассажиров.

Согласно Закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами» должно страховаться каждое сидение, стоимость одного сидения составляет 136 сомов 60 тыйынов на один год.

По данным мэрии, сейчас в Бишкеке работают 40 фирм, занимающихся перевозкой пассажиров на 120 маршрутных линиях.

Ежедневно на линию выходят 2,7 тысячи маршрутных такси. Большинство из них не застрахованы. Пресс-служба мэрии Бишкека

Управление городского транспорта в установленном порядке довело до пассажирских перевозчиков данное постановление в январе месяце 2018 года.

С 26 по 30 марта 2018 года управлением проводилась соответствующая работа с перевозчиками о необходимости осуществить страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами путем приобретения страхового полиса.

Частные перевозчики в нарушение обязательств, мотивируя недовольство вступлением в силу с 1 апреля 2018 обязательного страхования гражданской ответственности и отказавшись исполнять данное постановление, без уведомления муниципалитета сегодня не вышли на работу.

Всего за 2017 год в городе Бишкеке зарегистрировано 2 тысячи 269 фактов дорожно-транспортных происшествий. В том числе с участием маршрутных такси 252 происшествия, в которых погибли два человека. За аналогичный период 2016 года зарегистрировано 136 случаев, погибших — восемь.

«За 2017 год увеличились факты дорожно-транспортных происшествий, также увеличилось число граждан, получивших различные травмы. Так, в 2016 году травмы получил 211 человек, в 2017 году же это число увеличилось до 408 пострадавших», — заключили в мэрии.

Сегодня в Бишкеке транспортный коллапс. Водители маршруток не вышли на линию из-за ввода штрафов за отсутствие страховки пассажиров.

Маршруточники также требуют повышения тарифов, уменьшения суммы штрафов, а также разрешения поворачивать со второй полосы.