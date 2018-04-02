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Общество
Сюжет: Смог и вырубка деревьев в Бишкеке (41)

Активисты намерены провести флэшмоб «Мы задыхаемся», несмотря на запрет

Активисты намерены провести 3 апреля акцию-флэшмоб «Мы задыхаемся», несмотря на запрет Ленинской администрации на проведение митингов и пикетов. Об этом ИА «24.kg» сообщили активисты.

По их словам, решение оспаривается сегодня в городском суде. На всякий случай активисты предупредили аппарат президента об акции и незаконном запрете, чтобы городской суд отменил его.

Напомним, на акцию-флэшмоб «Мы задыхаемся» активисты пригласили мэра и вице-мэров Бишкека. Она запланирована на 3 апреля. Горожане намерены озвучить требования о прекращении массовой вырубки зеленых насаждений.
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