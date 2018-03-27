Мы задыхаемся. Мэра и вице-мэров Бишкека приглашают послушать, что думают люди

На акцию-флэшмоб «Мы задыхаемся» активисты пригласили мэра и вице-мэров Бишкека. Она запланирована на 3 апреля. Горожане намерены озвучить свои требования о прекращении массовой вырубки зеленых насаждений.

Как отмечают организаторы акции, если чиновники не придут, то активисты будут требовать их отставки.

Приглашения на участие в акции «Мы задыхаемся» также получат акимы всех четырех столичных районов, депутаты парламента и члены правительства.

Инициаторы флэшмоба хотят организовать шествие и пройтись по улицам Бишкека, стартуя от Душанбинской/Ахунбаева и финишируя у Тыныстанова/Боконбаева.

Затем участники акции хотят пройти и к Дому правительства. Организаторы приглашают бишкекчан принять участие в шествии.