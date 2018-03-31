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Общество

Алмазбек Атамбаев признался, что иногда говорит резко с Сооронбаем Жээнбековым

Алмазбек Атамбаев говорит неприятные слова президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил лидер СДПК.

Он пояснил, что Сооронбай Жээнбеков его старый друг. С ним он знаком 23 года. «Я старше его и могу как старший брат говорить с ним откровенно. Иногда приходится говорить неприятные слова. Я рад, что он все это слушает и делает правильные выводы. Ему досталась тяжелая доля. У нас начался переход от президентской республики к парламентской. Это испытание для любого президента», — сказал Алмазбек Атамбаев.

«Последний раз мы разговаривали больше 4 часов. Учитывая мой характер, кому-то надо это делать. Мои последние 10 лет ушли на то, чтобы не было семейно-кланового правления. Я не хочу, чтоб это было растрачено напрасно», — отметил лидер СДПК.
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