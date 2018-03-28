В обществе обсуждают поправки в Уголовный кодекс, инициированные депутатом парламента Тазабеком Икрамовым.

Он, в частности, предложил наказывать совершеннолетних трудоспособных детей, без уважительных причин оставивших нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи родителей в домах для престарелых.

За это может грозить лишение свободы до двух с половиной лет, штраф в 180-220 тысяч сомов либо исправительные работы.

поинтересовалось у читателей их отношением к инициативе депутата. В результате более 40 процентов проголосовавших поддержали предложение нардепа, отметив, что кыргызы всегда отличались уважительным отношением к старшим и заботой о них.

32 процента задались вопросом, почему депутат не предлагает повысить пенсию и усилить меры поддержки одиноких стариков. Еще 18 процентов предложили сажать в тюрьму отцов и матерей, бросивших малолетних детей. А 6 процентов респондентов считают, что Кыргызстан пока не может обойтись без домов для детей-сирот и престарелых.