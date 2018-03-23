Бросили родителей? В Кыргызстане предлагают лишать за это свободы

Поправки в Уголовный кодекс на общественное обсуждение вынес депутат парламента Тазабек Икрамов.

По его словам, сегодня участились случаи, когда совершеннолетние трудоспособные дети оставляют без уважительных причин нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи родителей в домах для престарелых.

Тазабек Икрамов предлагает предусмотреть в УК КР наказание, в случае если уклонение от исполнения решения суда длится более трех месяцев в течение года.

В частности, за это будут наказывать исправительными работами III категории или штрафом IV категории, или лишением свободы I категории с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет со штрафом I категории.

Лишение свободы I категории предусматривает срок лишения свободы до двух лет шести месяцев; штраф IV категории для физических лиц — от 1,8 тысячи расчетных показателей до 2,2 тысячи (180-220 тысяч сомов).

«Согласно Конституции КР, уважение к старшим, забота о родных и близких — обязанность каждого. В соседних государствах, например в Таджикистане, для лиц, уклоняющихся от содержания родителей, предусмотрено уголовное наказание: принудительные или исправительные работы», — говорится в справке-обосновании.

Если закон примут, то в силу он вступит с 1 января 2019 года.