Экс-депутат парламента допрошен в ГКНБ. Он под подпиской о невыезде

Бывший депутат парламента от фракции «Ар-Намыс» Каныбек Осмоналиев был допрошен следователями ГКНБ по уголовному делу, закрытому три года назад и теперь возобновленному в связи с открывшимися обстоятельствами. Об этом он сообщил журналистам.

По словам Каныбека Осмоналиева, он допрошен сотрудниками Антикоррупционной службы ГКНБ.

Уголовное дело в отношении чиновников Министерства образования и науки и Кыргызско-Российского Славянского университета по факту незаконного зачисления 24 абитуриентов на медицинский факультет в сентябре 2013 года было возбуждено Генеральной прокуратурой КР. По данным главного надзорного органа страны, в ходе расследования установлено, что 24 абитуриента КРСУ были зачислены по письму депутата Каныбека Осмоналиева.

12 мая 2014 года следственным управлением ГКНБ КР в отношении должностных лиц Министерства образования и науки КР и КРСУ по факту незаконного зачисления вышеуказанных абитуриентов на медицинский факультет в сентябре 2013 года возбуждено уголовное дело по статье 304 часть 2 УК КР.

Сам Каныбек Осмоналиев тогда опроверг обвинения в свой адрес. Он сообщал, что направил в образовательное ведомство лишь письмо с просьбой обратить внимание на 27 абитуриентов.

«Кроме этого письма, которое имеет официальный характер и зарегистрировано в ЖК, никакого разговора с чиновниками министерства или руководством вуза не было. Такие письма мы часто пишем во все инстанции как депутаты по просьбе избирателей», — говорил Каныбек Осмоналиев журналистам.

Каныбек Осмоналиев был депутатом Жогорку Кенеша V созыва.