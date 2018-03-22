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Общество

Каныбек Осмоналиев брал взятку за зачисление студентов, убеждены в ГКНБ

Следствие подтвердило, что экс-депутат парламента Каныбек Осмоналиев брал взятку для того, чтобы зачислить студентов на медицинский факультет в Кыргызско-Российский Славянский университет. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГКНБ.

По данным ведомства, расследование уголовного дела завершено и направлено в Генпрокуратуру.

«Следователи избрали экс-депутату меру пресечения в виде подписки о невыезде. В ходе расследования было подтверждено, что он брал деньги с абитуриентов за зачисление на медицинский фактультет КРСУ. Дело направлено в Генпрокуратуру для обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд. Осмоналиеву предъявлено обвинение по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Вымогательство взятки» УК КР», — сообщили в ГКНБ.

Напомним, уголовное дело в отношении должностных лиц, в том числе и бывшего министра образования Каната Садыкова и ректора КРСУ, возбуждено в 2014 году. По версии следствия, приемная комиссия допустила некоторые нарушения при приеме абитуриентов в вуз. В деле был замешан экс-депутат Каныбек Осмоналиев.

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