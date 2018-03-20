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Общество

Дело Шыкмаматова. Адвокаты просят приостановить процесс

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Первомайского районного суда по делу бывшего аудитора Счетной палаты Алмамбета Шыкмаматова, обвиняемого в коррупции. 

Отметим, первая инстанция осудила нардепа и оштрафовала на пять миллионов сомов. Юристы, представляющие интересы Алмамбета Шыкмаматова, обжаловали приговор. 

Сейчас подсудимый находится на лечении. Врачи диагностировали предынфарктное состояние. Ему положен стационар, полный покой и постоянное наблюдение врачей. Адвокат Чинара Джакупбекова ходатуйствует о приостановлении процесса до полного выздоровления подзащитного.

Отметим, суд уже перешел к прениям сторон.  

 17 февраля 2017 года генеральный прокурор возбудила в отношении бывшего аудитора Счетной палаты, а ныне депутата Жогорку Кенеша Алмамбета Шыкмаматова уголовное дело. По данным Генпрокуратуры, он включил в тендерную заявку автомобиль жены, продав его победителю тендера — компании «Барат Люкс» — за $13,5 тысячи. ГП КР считает, что реальная цена авто на то время составляла около $10 тысяч. Суд первой инстанции счел все доводы обоснованными, а преступление доказанным.
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